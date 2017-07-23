Муж сделал неожиданное признание об Алентовой

Владимир Меньшов стал гостем передачи Юрия Николаева "Честное слово". Режиссер сделал неожиданное признание о своей супруге, актрисе Вере Алентовой.

Владимир Меньшов и Вера Алентова познакомились, когда учились в театральном вузе. Они оказались на одном курсе. "Я достаточно влюбчивый человек, но встретив Веру Валентиновну, я поиск прекратил. Понял, что лучшего не найти. Это был мой приз за все предыдущее время. Я познакомился с ней уже довольно взрослым человеком. Когда мы поженились, мне было 24 года", – рассказал Меньшов.

При встрече с Верой Алентовой Меньшов испытал шок. Режиссер признался, что тогда он понимал: у него мало шансов привлечь внимание самой красивой девушки на курсе. Алентова поразила его своей женственностью и красотой, умением восхищать собой любое общество, где бы она ни появилась.

Владимир Меньшов сделал неожиданное признание: "По манере поведения, по типажу я не ее человек. И если бы мы не учились на одном курсе, мы не были бы вместе. Нам был дан редчайший шанс узнать друг друга. У Веры была возможность присмотреться ко мне и увидеть, что я за человек".

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Вначале Меньшов и Алентова дружили, а потом начали встречаться. Причем период ухаживаний оказался весьма коротким. Зато недавно режиссер и актриса отметили золотую свадьбу. При этом Владимир отметил, что до сих пор не может предугадать поведения супруги.

"Каждый раз я поражался, что не могу предугадать поведение жены, ее реакцию, ее мнение, ее понимание жизни. Там много мудрости, наивности и интуиции. А другая женщина – дочь Юля, наши индивидуальности перемешались, и я Юльку в большей степени понимаю", – признался Меньшов.

Ранее Владимир Меньшов рассказал об отношениях внутри семьи. "У нас самая большая дипломатка в нашей семье Юля. А мы с Верой бескомпромиссны. Поэтому нервов еще чертова уйма тратится на многие вещи", – рассказал он. Например, если супруге больше нравится отдых на берегу моря под зонтиком, то он предпочитает двигаться и получать как можно больше впечатлений.