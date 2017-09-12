У сына Максаковой появился настоящий отец

Мария Максакова объявила о важном событии, которое произошло в ее жизни и жизни ее младшего сына Ивана. Оперная дива крестила мальчика.

На своей официальной страничке в социальной сети Facebook Мария Максакова сделала новую публикацию. Оперная певица рассказала о том, что крестила своего полуторагодовалого сына Ивана. Артистка оставила запись, как это ей свойственно в последнее время, на украинском языке. "У моего любимого сыночка Ивана вчера появился настоящий – перед Богом – отец. Крестный. И прекрасная Крестная мать – в которой я уверена на 100%. Спасибо, мои дорогие! Обряд Крещения провел Его Святейшество, Патриарх Киевский и Всея Руси-Украины Филарет. Теперь я спокойна – мой ребенок в надежных руках", – так можно перевести на русский язык запись Максаковой.

Публикацию артистка сопроводила фотографией с места проведения таинства. Впрочем, кто именно стал крестными родителями мальчика, сложно разглядеть. Поклонники осыпали Марию поздравлениями. "Поздравляем маленькое мамино сокровище. Дай бог ему всех благ!!!🐣🐣🐣", "Пусть растет крепким и счастливым !", "Машенька! Поздравляю! Ванечке здоровья и счастья на радость мамочке! Храни Вас Бог!", "В День крестин желаю света, счастья ! Пусть хранит его небесный ангел!", "Он у вас с Денисом невероятно чудесный и красивый 🕊 👶🏼 🌱Пусть Ангел Хранитель вместе с папой всегда оберегают от жизненных трудностей и невзгод сладкого малыша ☀️ Поздравляю!", – отреагировали на новость фанаты.

Напомним, Мария Максакова вышла замуж за Дениса Вороненкова 27 марта 2015 года. Пресса трубила, что, мол, впервые в истории российского парламента узами брака себя связали представители разных фракций: Максакова состояла в "Единой России", а Вороненков был членом КПРФ. Тогда артистка призналась, что уже и не ожидала выйти замуж в 37 лет. В апреле 2016 года Мария подарила супругу сына, которого счастливые родители назвали Иваном.

Однако семейная идиллия продлилась недолго. 23 марта 2017 года Денис Вороненков был убит на выходе из отеля в Киеве. Между его телохранителем и киллером завязалась перестрелка. Вороненков скончался на месте, злоумышленник умер в больнице от пулевых ранений. Убийцей оказался боец одного из добровольческих батальонов Украины Павел Паршин. Мария Максакова тяжело пережила смерть супруга – она сильно похудела. А из-за того, что от нервов у нее стали выпадать волосы, певице пришлось сделать короткую стрижку.