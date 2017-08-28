Вороненков с новым лицом вернулся к бывшей жене
Милена Дейнега воссоединилась со своим экс-супругом Евгением Самусенко и рассказала в интервью, что по соседству живет бывшая жена Дениса Вороненкова Юлия Плотникова. Якобы рядом с ней находится мужчина, который поразительно похож на убитого экс-депутата.
"Появился мужик, по возрасту, росту, телосложению и всем остальным параметрам безумно похожий на Вороненкова. Только лицо у него было другое. И представлялся он другим именем. Женя общался с этим мужиком и после этого признавался мне: "Это на 250 процентов Вороненков. Он даже разговаривает точно так же", – приводит слова Самусенко Дейнега.
Телеведущая заявила, что верит в эту таинственную историю. "Человек много чего натворил и вполне мог пойти на инсценировку своего убийства и пластическую операцию, чтобы избежать ответственности. Женя сейчас серьезно опасается за свою жизнь. "Милена, не бросай меня, – просит он. – Меня могут убить в любой момент", – цитирует Дейнегу Eg.RU.
В свое время Евгений Самусенко судился с экс-депутатом. "Вороненков отжал у нашего дома на Тверской технический этаж площадью 1000 квадратных метров и более 200 из них незаконно присоединил к своей квартире. Эта площадь стоила бешеных бабок. Только 250-метровая квартира в нашем доме оценивалась в четыре миллиона долларов. Так как собственниками технического этажа являлись все жильцы, Женя в начале этого года подал в суд", – рассказала телеведущая.
По словам Дейнеги, от Вороненкова якобы приносили деньги Самусенко, чтобы он прекратил дело, но тот пошел на принцип и отказался. "Когда Вороненкова убили, выяснилось, что незадолго до этого вся принадлежавшая ему недвижимость была переписана на его бывшую жену Юлию Плотникову и ее родственников. Бедной Максаковой, которая ради него отказалась от России, он почему-то ничего не оставил. В частности, собственниками квартиры на Тверской стали отец Юлии Александр Плотников и ее с Вороненковым сын Николай", – отметила певица.
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