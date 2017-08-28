Вороненков с новым лицом вернулся к бывшей жене

Известная певица и телеведущая Милена Дейнега призналась, что верит в слухи о том, что Денис Вороненков инсценировал собственное убийство. Она рассказала, что ее экс-супруг встретился с мужчиной, который сейчас рядом с бывшей женой Вороненкова, и заявил, что это и есть Денис.

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