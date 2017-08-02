Анна Седокова: Столько раз меня хоронили как женщину

Певица ответила всем злопыхателям. Она гордится своими формами.

Четыре месяца назад Анна Седокова родила третьего ребенка. Но пока не вернулась в былую форму. "Я довольно сильно поправилась – сейчас вешу на десять килограммов больше, чем до рождения Гека. Я любуюсь худенькими девушками, которые легко влезают в кожаные штаны с высокой талией, но понимаю, что у меня свои плюсы – красивая попа, большая грудь", – смеется певица.

Но принятие себя такой, какая есть, произошло лишь спустя долгое время. После первых родов певица захотела расстаться со сценой и стать простой домохозяйкой, варить борщи и заниматься уборкой. "Знаете, что из этого вышло? – говорит артистка. – Я никогда не забуду тот момент, когда я укачиваю на руках дочь, а рядом сидит муж и смотрит телевизор, по которому показывают группу, назовем ее условно "Поющие трусы". И мой муж, не отрывая взгляда от экрана, подвигает стул поближе, чтобы лучше рассмотреть молодых полуголых красоток. А на следующий день мне сообщили, что видели его в ресторане с этими самыми "трусами".

Тогда Седокову это очень ранило. А сегодня она то и дело сталкивается с критикой в свой адрес, постоянно читает едкие комментарии в своей адрес, но не обращает внимания. "Столько раз меня хоронили как женщину! Говорили, что я уже не та и успеха мне не видать. Что я никому не нужная старая тетка с тремя детьми, толстая, заросшая целлюлитом и так далее. И под каждой подобной статьей сотни комментариев от озлобленных женщин, поддакивающих: "Да, Седокова – не то", – уверяет Анна.

Впрочем, идти на поводу у злопыхателей и изменять себе она вовсе не собирается. "Комментаторы десять лет из-за каждого угла кричали: "Сколько можно демонстрировать декольте?! Закрой грудь! Что ж ты за мать такая, у тебя же дети, они же видят!" Ладно, сказала я себе. И весь прошлый год была такой, какой меня хотели видеть эти хейтеры", – цитирует артистку журнал "Теленеделя".