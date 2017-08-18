Актер Глушков узнал страшную истину о сыне

Звезда "На углу, у Патриарших" Константин Глушков шокирован правдой о мальчике, которого воспитывал и считал своим сыном. Выяснилось, что три года он растил чужого ребенка.

Тайное стало явным на популярном шоу "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым. Актер участвовал в программе вместе с супругой Галиной Лазаревой, которая младше него на 15 лет.

В последнее время Глушков стал сомневаться, что сын Илья – действительно его ребенок. Поэтому решил сделать ДНК-тест.

С Галиной он познакомился на съемках фильма. У них быстро завязался роман. Вскоре их пути разошлись, а через несколько лет судьба вновь их свела. Тогда выяснилось, что Лазарева родила от него сына, но не посчитала нужным сообщить ему об этом. Это вызвало подозрения Константина.

В студии Глушков признался, что жена ему изменяет. Отметим, мальчик стал инвалидом из-за ошибки медиков, назначивших ему неправильное лечение. Теперь он плохо видит.

Но и сама Лазарева подозревала мужа в неверности и решила развеять свои сомнения во время проверки на детекторе лжи. Константин заверил собравшихся, что не изменял супруге, но это оказалось неправдой.

Известие о том, что Илья не является его сыном, повергло актера в шок. Получив подтверждение своим опасениям, артист моментально покинул студию. Галина же изобразила удивление от новости.