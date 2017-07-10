60-летний Юрий Стоянов о внебрачной дочери

Сегодня, 10 июля, юбилей отмечает известный актер, звезда юмористической передачи "Городок" Юрий Стоянов. Артист дал откровенное интервью, в котором ответил на слухи о внебрачной дочери.

Юрий Стоянов счастлив в третьем браке уже более 20 лет. Секрет успешной супружеской жизни, по мнению артиста, довольно прост. "Ты любишь, тебя любят – в этом, наверное. А еще в долготерпении, потому что, когда ты срываешься, можешь наговорить лишнего. Жена мудрая, уравновешивает меня вспыльчивого. Но при этом я рад, что в семье нет культа, не произносятся слова "Ты гений" и "Ты удивительно сыграл". Я от этого смущаюсь", – признался актер.

Артист воспитывает двух падчериц Ксению и Анастасию. Первой уже 28 лет, она занимается связями с общественностью. А второй 21 год, и она закончила РУДН по специальности "Туризм и гостиничный бизнес". "Осенью будет искать работу. Предложил ей помочь с трудоустройством – она отрезала: "Ни в коем случае!" – сообщил Стоянов.

А вот дочь Екатерина, их с супругой общая дочь, окончила девятый класс школы. "У нее хорошие оценки, она обожает точные науки, любит танцы. Вкусно готовит. У нее потрясающе получается свинина в духовке, котлеты, тирамису, причем все с какими-то изысками, придумками, как в ресторане… Кем станет, пока не определилась. Правда, меня настораживает, что у нее есть умение кривлякаться", – отметил артист.

Юрий прокомментировал информацию о том, будто без него растет дочь Яна, рожденная вне брака. "Никакой Яны, конечно же, нет, а информация эта появилась, смею предположить, потому, что три года назад я сказал в одном интервью: мол, если бы снова снимал что-то подобное "Городку", назвал бы проект "100Янов". Ничего более остроумного мне в голову не приходит. И потом, наличие трех официальных детей и так дает мне возможность бесплатной парковки... Так что четвертый – виртуальный интернет-ребенок, пожелаем ему счастья", – цитирует Юрия Стоянова Starhit.