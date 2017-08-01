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Кто заплатил 25 миллионов за свадьбу Никиты Преснякова

Никита Пресняков и с супругой Аленой (в центре). Фото: instagram.com/maxgalkinru
Новые подробности главного светского события года. Один из гостей решил не молчать и рассказать правду о расходах главной музыкальной семьи страны.
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Свадьба старшего внука Никиты Преснякова состоялась почти неделю назад. Но до сих пор остается одной из самых обсуждаемых тем. Тем более, что всплывают новые подробности грандиозного торжества. 

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Что подарили Преснякову на свадьбу

Например, журналисты пронюхали, что роскошная подмосковная резиденция Zhavoronki Event Hall, в которой проходило гуляние, принадлежит владельцу черкизовского мясокомбината. Доподлинно это не известно, но упорные слухи ходят. 

Фото: Дмитрий Куклин/dni.ru

Кормил гостей выездной кейтеринг одного из самых дорогих ресторанов Москвы – "Кафе Пушкинъ". Ехали молодые на шикарном автомобиле Porshe, стоимость которого на официальном сайте превышает 12 миллионов рублей. Развлекали почтенную публику артисты Цирка Никулин, группы "Нервы", "Марсель" и Umа2rmah. Поили приглашенных коктейлями от чемпиона мира по барменскому искусству. А двухметровый торт для торжества сделал один из самых дорогих московских кондитеров. Стоимость такого шедевра, как говорят, около двух миллионов рублей.

Всего же, по информации журнала StarHit, свадьба обошлась в 25 миллионов рублей. Но возникает логичный вопрос: кто оплатил праздник? Как заверила корреспондента Dni.Ru Кристина Орбакайте, организация свадьбы была ее подарком молодоженам.

Но вот Денис Прохоров – один из 215 присутствовавших на свадьбе гостей – придерживается другого мнения. "Свадьбу устроили для пиара. Это была тупо светская туса, где все друг другу в лицо улыбались, а отвернувшись рожи корчили. Жених с невестой многих впервые в глаза видели. И что примечательно, свадьба эта стоила для семьи копейки – все за рекламу. Даже нормальные обручальные кольца купить сами не могли – все на халяву, за то что энное количество раз молодожены упомянут в прессе ювелирный бренд. Все было превращено в шоу", – цитирует Дениса "Экспресс-газета". 

Автор: Иван Губкин1 августа 2017, 18:22
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошная свадьба внука Аллы Пугачевой

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