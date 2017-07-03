Максакова пришла на важную встречу в дырявом платье

Мария Максакова встретилась с министром культуры Украины. Для важной встречи оперная дива выбрала платье в дырочку.

Мария Максакова продолжает активно внедряться в культурную жизнь Украины. На сей раз артистка встретилась с министром культуры страны Евгением Нищуком. О важной встрече Мария оповестила на своей официальной страничке в социальной сети Facebook, опубликовав несколько фотографий.

Судя по снимкам, переговоры Максаковой и Нищука проходили в одном из киевских ресторанов. Для выхода в свет Евгений выбрал черную футболку и джинсы, а Мария – черное платье в дырочку. Наряд создавал весьма провокационное впечатление – словно артистка под платье ничего не надела.

Судя по подписи к фотографиям, Максакова осталась довольна встречей. "Пожар способствовал ей много к украшенью. В Украине потрясающий министр культуры Евгений Нищук – прекрасный человек, выдающийся актер и блестящий профессионал", – написала артистка.

Многочисленные подписчики остались с восторге от вида Марии. "Красотка Маша! Сил тебе и здоровья🙏💋", "Я прям влюбился!!!!", "Всегда приятно смотреть на красмвых, умных, талантливых, искренних и смелых женщин!!", "Шикарна дивчина", "Машенька , вы стали очень европейской девушкой", "Красотища 😘", "Платье огонь)", "Машуль, какое элегантное платье!" – выразили свои восторги фанаты.

Ранее Максакова опубликовала фотографию, на которой запечатлена в коротком платье, однако ее длинные стройные ноги не всем пришлись по вкусу. По мнению некоторых фанатов, оперная дива настолько похудела, что ей это уже пошло во вред. В частности, ноги Максаковой сравнили со спичками. "Маша кушай там что нибудь ноги как спички стали худые – красиво но все таки))" – отметил поклонник артистки.