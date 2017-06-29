Ноги исхудавшей Максаковой превратились в спички

Мария Максакова обживается на Украине. Артистка опубликовала фотографию, на которой запечатлена в коротком платье, однако ее длинные стройные ноги не всем пришлись по вкусу.

Мария Максакова с прочими жителями Украины отпраздновала День Конституции. В честь такого события оперная дива опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Fаcebook, на которой запечатлена в коротком желтом платье. Артистка дополнила образ голубым шарфиком и светлыми туфлями на каблуке.

"Уважаемые друзья! Поздравляю Вас с Днем Конституции Украины. Денис всегда считал, что основной закон есть главная гарантия прав и свобод гражданина", – отметила Максакова в подписи к фото.

Многочисленные поклонники, от которых не укрылись ни пикантная длина платья, ни стройные ноги артистки, рассыпались в комплиментах. "Моя Красавица!!!! Умница!!", "МАРИЯ ПЕТРОВНА, ВЫ КРАСИВЕЕ СМОТРИТЕСЬ ОДЕВАЯСЬ В ЦВЕТА ФЛАГА УКРАИНЫ. ВАШЕ КРАСИВОЕ ЛИЧИКО ПРЯМО КАК ГЕРБ ПОЛУЧАЕТСЯ НА ФЛАГЕ УКРАИНЫ", – выразили своем мнение подписчики.

Однако не всем по нраву пришлась фотография Марии. По мнению некоторых фанатов, оперная дива настолько похудела, что ей это уже пошло во вред. В частности, ноги Максаковой сравнили со спичками. "Маша кушай там что нибудь ноги как спички стали худые – красиво но все таки))" – отметил поклонник артистки.

Впрочем, аппетит вряд ли в ближайшее время наладится у Марии. В недавнем интервью Максакова призналась, что очень страдает без мужа, экс-депутата Дениса Вороненкова. "Конечно, на сегодняшний день жизнь без него для меня – пытка. Но он все равно со мной. Если бы я не нашла в себе силы собраться и стать опять тем, кем я была – то я бы предала просто его память", – заявила артистка в передаче "Гордон".

Тем не менее, Максакова с оптимизмом смотрит в будущее. "Я буду воспитывать Ивана, буду петь, буду жить в Украине, буду заниматься фондом, который будет заниматься поиском и продвижением одаренных детей в области академического искусства", – поделилась планами певица.

Отметим, что ранее Мария Максакова выступила с пресс-конференцией, на которой объявила о создании благотворительного фонда, который гордо назвала "национальным проектом". Для выхода в свет артистка тоже выбрала желто-голубую гамму в одежде.