Звезда "Дома-2" боится за свою жизнь после покушения

Бывший участник шоу "Дома-2" Егор Холявин рассказал об опасениях за свою жизнь. Неизвестный преследовал его в течение полутора лет и даже заминировал машину.

Злоумышленник специально терроризировал шоумена. Звезда "Дома-2" заявил, что практически начал сходить с ума из-за преследования.

"Однажды он даже заминировал мою машину. Я выхожу, а там красивая коробка с бантом… За день до этого присылал сообщение: "Жди, завтра будет бум", – отметил Холявин. Шоумен добавил, что после этого правоохранители возбудили уголовное дело. Примечательно, что затем бомбу подложили и адвокату звезды.

Публикация от Е Г О Р Х О Л Я В И Н (@egor_holyavin) Июн 3 2017 в 1:33 PDT

Холявин заявил, что злоумышленник вновь объявился полгода назад. "Теперь пытается запугивать не меня, а мою девушку Катю. Пишет ей сообщения, следит. Все то же самое, что тогда со мной", – цитирует его "Стархит".

"Например, едет она в машине и ей приходит SMS: "Сбавь скорость – ты слишком быстро едешь", – заявил Холявин. Он отметил, что его девушку происходящее очень пугает.

Публикация от Е Г О Р Х О Л Я В И Н (@egor_holyavin) Май 27 2017 в 11:57 PDT

Имя преступника Холявину неизвестно. "Я ему звонил, но мы не можем понять, кто это. В любом случае угрозы в мою сторону прекратились только потому, что я переехал", – добавил он.

По словам Холявина, скрыться от злоумышленника получилось только после переезда. "Это было действительно жутко", – заключает он.