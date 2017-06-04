Звезда "Дома-2" боится за свою жизнь после покушения
Злоумышленник специально терроризировал шоумена. Звезда "Дома-2" заявил, что практически начал сходить с ума из-за преследования.
"Однажды он даже заминировал мою машину. Я выхожу, а там красивая коробка с бантом… За день до этого присылал сообщение: "Жди, завтра будет бум", – отметил Холявин. Шоумен добавил, что после этого правоохранители возбудили уголовное дело. Примечательно, что затем бомбу подложили и адвокату звезды.
Холявин заявил, что злоумышленник вновь объявился полгода назад. "Теперь пытается запугивать не меня, а мою девушку Катю. Пишет ей сообщения, следит. Все то же самое, что тогда со мной", – цитирует его "Стархит".
"Например, едет она в машине и ей приходит SMS: "Сбавь скорость – ты слишком быстро едешь", – заявил Холявин. Он отметил, что его девушку происходящее очень пугает.
Имя преступника Холявину неизвестно. "Я ему звонил, но мы не можем понять, кто это. В любом случае угрозы в мою сторону прекратились только потому, что я переехал", – добавил он.
По словам Холявина, скрыться от злоумышленника получилось только после переезда. "Это было действительно жутко", – заключает он.
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