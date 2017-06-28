Старания Максаковой оказались тщетны

Оперная дива Мария Максакова недавно заметно похудела и сменила имидж, избавившись от длинных локонов. Однако все эти изменения не принесли ей желанной душевной гармонии.

Увидев похорошевшую, улыбающуюся Марию с модной стрижкой под мальчика, журналисты сообщили, что она якобы оправилась после страшной трагедии и вновь ощутила жажду жизни. Некоторые сплетники даже заподозрили, что у певицы мог появиться новый ухажер, поэтому она выходит в свет в коротких юбках или в платьях с прозрачными вставками.

Однако Максакова в откровенном интервью дала понять, что воз и ныне там вопреки всем ее стараниям облагородить внешность. В ходе беседы репортеры предположили, что смена имиджа помогает артистке справиться с депрессией.

"К сожалению, это не так. Новый имидж никак не помогает мне побороть стрессовое состояние", – посетовала Мария, перенесшая в марте этого года тяжелую утрату и не смирившаяся с обрушившейся на нее бедой.

Максакова пока остается в Киеве и регулярно посещает кладбище, где похоронен ее любимый супруг Денис Вороненков. "Сейчас я не думаю о переезде в другую страну. На Украине в Киеве – могила моего мужа. Ничего важнее для меня нет не только на ближайшие годы, но, думаю, и навсегда", – цитирует вдову сайт "Комсомольская правда".

По информации СМИ, наследство Дениса Вороненкова оценили почти в миллиард рублей. Большая часть движимых и недвижимых богатств досталась бывшей жене покойного Юлии и его старшим детям. Мария не согласилась с этим и начала борьбу. "Судебный процесс по поводу наследства ведется только в интересах моего ребенка Ванечки. Думаю, что разбирательства займут достаточное количество времени", – отметила исполнительница, воспитывающая в одиночку младшего сына Вороненкова Ивана.

Со своей родительницей Людмилой Максаковой оперная дива так и не помирилась. "С мамой я не общаюсь. Она ничего не сделала для того, чтобы наладить отношения между нами", – заявила принципиальная Мария.

Напомним, Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева, когда направлялся на встречу с другим экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым. Убийцей Вороненкова оказался 28-летний экс-боец Нацгвардии Павел Паршов, уроженец Севастополя, проживавший в Днепре.