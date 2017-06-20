Изменившаяся Максакова: Муж был бы мной доволен

Мария Максакова продолжает вести светскую жизнь на Украине, демонстрируя новый имидж. При этом оперная дива уверена, что покойный супруг Денис Вороненков "был бы доволен" ею.

На днях Мария Максакова посетила светское мероприятие, которое прошло в одно из галерей Киева. Артистка предстала на суд репортеров и посетителей в желтом брючном костюме, который дополнила белым меховым жилетом. Завершала образ новая короткая стрижка, модно уложенная, и яркий макияж. Поистине, Мария стала звездой вечера. "Я знаю одно: Денис был бы мной доволен", – коротко высказалась Максакова на своей страничке в социальной сети Facebook.

Также в аккаунте оперная певица опубликовала серию фотографий, на которых запечатлена в национальном украинском костюме. При этом компанию ей составил младший сын Иван. Многочисленные подписчики пришли в восторг от фотосессии Максаковой.

"дорогая Мария Максакова вы самая красивая женщина и добрый человек дай бог вам здоровия и счастья", "Красавица, богиня, ангел!", "отлично! назло злопыхателям, завистникам и манипуляторам мнений!", "Красивые фото получились))", "Машенька! Ванюшка чудесный! Берегите себя и сыночка!", "Какая красивая фотосессия! Какая прекрасная Мария! Какой чудесный Ванечка!!!😍", "Столько жизни, солнца и добра в этих фото! Чудесные мама с хлопчиком! Машенька, сохраните это настроение. Всего самого хорошего вам", – осыпали комплиментами Максакову подписчики.

Ранее Мария отметилась выступлением на концерте духовной музыки в одном из соборов Украины. Артистка предстала перед священнослужителями в черной длинной юбке, вышиванке и с покрытой головой. Мария настолько проникновенно исполнила музыкальную композицию, а ее поведение было плавным и величественным, что поклонники выразили восхищение. После выступления Максакова встретилась с патриархом Филаретом.