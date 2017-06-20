Изменившаяся Максакова: Муж был бы мной доволен
На днях Мария Максакова посетила светское мероприятие, которое прошло в одно из галерей Киева. Артистка предстала на суд репортеров и посетителей в желтом брючном костюме, который дополнила белым меховым жилетом. Завершала образ новая короткая стрижка, модно уложенная, и яркий макияж. Поистине, Мария стала звездой вечера. "Я знаю одно: Денис был бы мной доволен", – коротко высказалась Максакова на своей страничке в социальной сети Facebook.
Также в аккаунте оперная певица опубликовала серию фотографий, на которых запечатлена в национальном украинском костюме. При этом компанию ей составил младший сын Иван. Многочисленные подписчики пришли в восторг от фотосессии Максаковой.
"дорогая Мария Максакова вы самая красивая женщина и добрый человек дай бог вам здоровия и счастья", "Красавица, богиня, ангел!", "отлично! назло злопыхателям, завистникам и манипуляторам мнений!", "Красивые фото получились))", "Машенька! Ванюшка чудесный! Берегите себя и сыночка!", "Какая красивая фотосессия! Какая прекрасная Мария! Какой чудесный Ванечка!!!😍", "Столько жизни, солнца и добра в этих фото! Чудесные мама с хлопчиком! Машенька, сохраните это настроение. Всего самого хорошего вам", – осыпали комплиментами Максакову подписчики.
Ранее Мария отметилась выступлением на концерте духовной музыки в одном из соборов Украины. Артистка предстала перед священнослужителями в черной длинной юбке, вышиванке и с покрытой головой. Мария настолько проникновенно исполнила музыкальную композицию, а ее поведение было плавным и величественным, что поклонники выразили восхищение. После выступления Максакова встретилась с патриархом Филаретом.
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