Максакова в прозрачном платье представила нового ребенка

Мария Максакова дала пресс-конференцию, в рамках которой представила журналистам своего нового ребенка, как выразилась сама артистка. Оперная дива, облаченная в прозрачное голубое платье, создала благотворительный фонд в поддержку талантливых детей.

Мария Максакова появилась перед журналистами во всем блеске – голубом прозрачном коротком платье и светло-желтых лодочках. В той же цветовой гамме был выполнен и маникюр артистки. Завершали образ уложенная в стильную прическу короткая стрижка и внушительное колье.

Оперная дива объявила о том, что она создала благотворительный фонд в поддержку украинских детей, занимающихся академической музыкой. Артистка отметила, что этот фонд будет содействовать развитию всех украинских детей и, если будет гуманитарный коридор, поможет ребятам на "оккупированных территориях".

Организацию в помощь талантливым детям Украины Мария посвятила своему покойному супругу, экс-депутату Денису Вороненкову. "Мы с Денисом хотели жить на Украине", – сказала Максакова и добавила, что этот фонд теперь является ее ребенком.

К слову, оперная дива сообщила о том, как проходит следствие по делу об убийстве Вороненкова. "Могу ответственно заявить, что следствие идет правильным путем", – заявила безутешная вдова.

Максакова розрізала жовтоблакитний торт з нагоди започаткування благодійного фонду: "Переможемо? Как вы считаете? Я тоже считаю, что да" pic.twitter.com/AscfaFTeWL — Victoria Zhuhan (@uziaka) 21 июня 2017 г.

Кульминацией пресс-конференции стал вынос торта, на котором значилось название благотворительного фонда Марии Максаковой. Изящно наклонившись, певица разрезала лакомство, оформленное в желто-голубых тонах. "Победим? Как вы считаете? Я тоже считаю, что да", – выразила уверенность Мария. В конце беседы с журналистами Максакова исполнила песню "Ты ко мне не ходи".

Напомним, о пресс-конференции оперная исполнительница, покинувшая Россию в декабре прошлого года, сообщила на своей официальной страничке в социальной сети Facebook. "21 июня в 13.00 в Украинском кризисном медиа центре в Киеве (ул.Крещатик, 2) состоится пресс-конференция Марии Максаковой -опернои певицы, бывшей солистки Мариинской оперы, которая была депутатом Государственной Думы России 6-го созыва и с декабря 2016 проживает в Украине. Мария Максакова расскажет о своей общественной деятельности в Украине и представляет новый национальный проект", – сообщалось в аккаунте певицы. По всей видимости, этим "национальным проектом" и стал вышеозначенный фонд-ребенок Марии Максаковой.