Максакова довела до мурашек своим поведением в церкви

Мария Максакова выступила вместе с хором на концерте духовной музыки. Поведение и исполнение оперной дивы были настолько проникновенными, что у некоторых зрителей по телу пробежали мурашки.

Мария Максакова сделала анонс о будущем выступлении на своей официальной страничке в социальной сети Facebook. Она написала (причем по-украински): "Сегодня в 13.00 я буду петь вместе с хором Киевской православной богословской академии на концерте духовной музыки. Он состоится на территории Михайловского златоверхого собора в честь выпуска 2016-2017 гг. Потом – общение со Святейшим Патриархом Киевским и Всей Руси-Украины Филаретом. С того момента, как я впервые пела в церкви – 9-летней девочкой и до сих пор – это очень волнующие моменты. Действительно приближаешься к Богу".

Через несколько часов Максакова опубликовала видеозапись своего выступления. Артистка предстала перед священнослужителями в черной длинной юбке, вышиванке и с покрытой головой. Мария настолько проникновенно исполнила музыкальную композицию, а ее поведение было плавным и томным, что поклонники пришли в восторг.

"потрясающе!", "Мария, спели великолепно! Вы молодец! Браво!!!", " Мурашки ......", "дддаааааа, просто табун огромных мурашенций!!!", – искупали в комплиментах артистку фанаты.

После выступления Максакова, как и обещала, встретилась с патриархом Филаретом. Мария опубликовала фотографии со священнослужителем, на одной из которых запечатлена кланяющейся в пояс. "После выступления общались со Святейшим Патриархом Киевским и Всея Руси-Украины Филаретом. Поражена силой его Веры. Такое ощущение, что он каждому отдает ее частичку. Прямо физически ощущаешь. Спасибо, Отче!" – подписала публикации Максакова.