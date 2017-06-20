Дочь звезды "ВИА Гры" срочно госпитализировали

Бывшая участница коллектива "ВИА Гра" Татьяна Найник рассказала, что ее годовалую дочь срочно госпитализировали после падения. Певица попросила своих поклонников молиться о девочке.

О том, что дочь Татьяны Найник Вера, которой 1 год и 9 месяцев, попала в больницу, стало известно из тревожной публикации. Ее артистка сделал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Дорогие друзья, помолитесь за нас. Доченька и мамочка сильно упали, мы в больнице, маму почему то отправили домой.. В таком возрасте у нас уже не хотят лечить.. С медициной просто ужас какой то... Даже с детской.. Нет сил уже эти подробности описывать..." – написала отчаявшаяся артистка.

Однако вскоре выяснилось, что положение малышки не настолько опасно, как предполагалось ранее. Найник выложила фотографию из коридора детской больницы, по которому бегает маленькая Вера. "Мое маленькое чудо не оставляет без своего солнечного внимания и душевного общения ни одного маленького пациента нашего тяжелого отделения! И чудо, что мы идём на поправку и отделались очень легко, на удивление всем врачам)). Здоровья нашим детишкам.. 🙏🙏🙏🙏🙏" – пожелала Найник.

Публикация от Татьяна Найник (@tanya_naynik) Май 21 2017 в 6:21 PDT

Напомним, певица Татьяна Найник впервые стала матерью 24 августа 2015 года. Беременность звезды группы "ВИА Гра" протекала на фоне тяжелого недуга, с которым вот уже несколько лет борется артистка. У Найник диагностировали тяжелое тревожно-депрессивное расстройство, вызывающее судороги, панические атаки, страх, спазмы сосудов и головную боль. Приступ может начаться от любого переживания, но заканчивается только при помощи специалистов. Найник всерьез беспокоилась за свое здоровье и здоровье малышки.

Публикация от Татьяна Найник (@tanya_naynik) Дек 10 2016 в 6:02 PST

Певица не скрывала, что буквально мечтала о том, чтобы ее ребенок не мучился, как она. "Я все эти месяцы боролась с врачами: мне говорили, что я не смогу выздороветь, будучи беременной. Но я держусь и терплю. Есть только два врача в нашей стране, которые знают, чем можно лечить мои заболевания при наличии беременности", – говорила в недавнем интервью Татьяна.