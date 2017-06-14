Смерть Илоны Новоселовой Кинотавр-2017 Эксклюзив Реновация жилья Дом-2

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Гороскоп

Максакова разлюбила Вороненкова перед трагедией

Мария Максакова и Денис Вороненков. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
На днях прошел слух, что бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убитого в Киеве весной, обнаружили спокойно прогуливающимся на одной из улиц Тель-Авива. Такую информацию распространили СМИ со ссылкой на завкафедрой истории искусств Щукинского театрального института Елена Дунаева, которая якобы столкнулась с ним "нос к носу".
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Dni.Ru решили выяснить, был ли это случайный прохожий, или же все-таки Вороненков жив. Ясновидящая Галина Янко уверена, что Вороненкова нет среди живых.

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Денис Николаевич Вороненков экс-депутат Госдумы

"Слух о том, что в Израиле видели его на улице, несостоятелен. Скорее всего это был просто похожий человек. Карты сразу показывают наличие духа Тьмы, так сказать потустороннего Мира", – уверена гадалка.

По ее словам, Максакова практически оправилась от своего горя. "Вижу, что она переедет жить за границу, и в последствии выйдет замуж. Могу сказать, что линия жизни у нее длинная, и поводов для волнения нет. Значительное время она потратит на оформление каких-то документов и на решение вопросов, связанных с погибшим мужем", – добавила гадалка. 

По ее словам, это и связывает Марию в настоящий момент с покойным. "Хочу заметить, что большой любви в последнее время я между ними не увидела. Пару связывали больше дружеские и родственные отношения до гибели Вороненкова", – заключила она.

Напомним, Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева, когда направлялся на встречу с другим экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым.  Убийцей Вороненкова оказался 28-летний экс-боец Нацгвардии Павел Паршов, уроженец Севастополя, проживавший в Днепре. Максакова отказалась выяснять детали убийства мужа.

14 июня 2017, 22:00
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил Денис Вороненков

567

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