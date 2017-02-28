Врачи поставили Гулькиной неутешительный диагноз

На днях Наталия Гулькина попала в больницу. Сейчас популярная исполнительница рассказала о своем состоянии.

По словам Наталии Гулькиной, она банально отравилась. "Дело в том, что в тот день я практически ничего не ела: утром успела только кофе выпить, а потом целый день разъезды и съемки. Уже вечером поужинала в японском ресторане. Заказала себе острый суп, салат, креветки в кляре. Весь вечер разрывался телефон, поэтому ела, практически не жуя, хотя соус салата мне сразу не понравился. А ночью появились признаки интоксикации – боли жуткие, начало сводить руки и ноги, голова раскалывалась. Я не понимала, что со мной происходит", – рассказала популярная исполнительница.

Гулькина мучилась всю ночь. В итоге, артистка связалась со своим директором, и он отвез ее в больницу. "Сделали УЗИ, гастроскопию, постоянные капельницы и уколы. Врачи установили, что проблемы начались с поджелудочной", – цитирует Наталию Гулькину Woman Hit.

Отметим, что сейчас бывшая участница коллектива "Мираж" выписалась из клиники и приступила к работе. Она хоть и хорошо себя чувствует, но придерживается диеты. К слову, Наталия Гулькина уже попадала в больницу в сентябре прошлого года. Тогда исполнительница пожаловалась на аллергию.

Публикация от Natalia (@gulkina_natalia) Фев 28 2017 в 12:24 PST

Как писали Dni.Ru, окончательно поправить здоровье артистке мешает ее образ жизни: несмотря на болезнь, она чуть ли не каждый день выступает на открытых концертных площадках в легких сценических нарядах. По-хорошему, ей надо бы полежать дома, отдохнуть, но 52-летняя певица по-прежнему рвется в бой, не оставляя шансов конкуренткам.

