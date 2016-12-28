52-летняя Гулькина: У меня появился третий ребенок

Бывшая солистка группы "Мираж" Наталия Гулькина рассказала о своих домочадцах. Речь идет о трех котах, которых она считает своими детьми.

С завидной регулярностью Наталия Гулькина публикует на своей страничке в социльной сети фотографии трех домашних питомцев: словно бы сделанных из велюра шотландцев Шанель и Бакса и британца окраса шиншилла по кличке Габриэль. Как призналась артистка, она с детства мечтала завести кота, однако родственники не разделяли ее страсти ко всем животным, которых маленькая Наташа таскала домой. "Думала: "Вырасту и заведу", – отметила Гулькина. Однако у нее началась активная гастрольная жизнь, затем родились сын, дочь.

Однако два года назад у знакомого певицы, одного российского модельера, кошка шотландской породы обзавелась котятами. Дочь Гулькиной Яна в них буквально влюбилась, и тогда дизайнер подарил двух котят артистке.

"Не знаю, что меня подкупило, но уже дома поняла, что кошек обожаю. Бакс и Шанелька быстро прижились. Не зря говорят, что без кота и жизнь не та. Столько уюта и тепла от них", – отметила певица.

Видео опубликовано Natalia (@gulkina_natalia) Дек 19 2016 в 2:11 PST

А год назад у Гулькиной появился третий питомец. Причем понравившегося Наталии котенка со всеми документами и справками привезли на вокзал, откуда отправлялась певица. "Коллектив был в шоке − у меня появился третий ребенок. В поезде Габи вел себя на редкость спокойно", – сообщила Наталия.

Зато Бакс и Шанель не сразу приняли Габриэля. "Они на него смотрели с долей презрения, мол, приперся какой-то белобрысый. А Габик, рубаха-парень, шел, куда ему надо", – рассказала певица. Впрочем, уже через неделю все изменилось.

Видео опубликовано Natalia (@gulkina_natalia) Дек 10 2016 в 12:45 PST

"Теперь носятся вместе, "охотятся" на голубей через окно. Вот говорят, что трое – много. Будет запах и грязь. Но у нас не так. Главное – следить и убирать", – цитирует Наталию Гулькину Starhit.