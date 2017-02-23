Наталья Гулькина экстренно госпитализирована

В Москве в ночь на 23 февраля был экстренно госпитализирована известная певица Наталья Гулькина. Певица почувствовал себя плохо после ужина в ресторане китайской кухни.

Звезда группы "Мираж" была доставлена в одну из столичных больниц. Гулькину положили в стационар, врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

По словам певицы, ей стало плохо после того, как она решила перекусить в ресторане китайской кухни. "За сегодня я успела только "перехватить" на голодный желудок в одном китайском ресторанчике, после чего через пару часов почувствовала острую боль в желудке", – цитирует Гулькину Life.ru.

Исполнительница рассказала, что не успевает правильно питаться из-за работы. "За последние два дня у меня был очень плотный график выступлений и эфиров, из-за которых я даже не успевала нормально поесть", – отметила Гулькина.

Напомним, Гулькина уже попадала в больницу в сентябре 2016 года. Тогда исполнительница пожаловалась на аллергию.

Как писали Dni.Ru, окончательно поправить здоровье звезде мешает ее образ жизни: несмотря на болезнь, она чуть ли не каждый день выступает на открытых концертных площадках в легких сценических нарядах. По-хорошему, ей надо бы полежать дома, отдохнуть, но 52-летняя певица по-прежнему рвется в бой, не оставляя шансов конкуренткам.