В Сети появилось свадебное фото Седоковой и известного певца

Анна Седокова прокомментировала свою фотографию, появившуюся в интернете. На ней артистка изображена в свадебном платье с солистом группы MBAND Анатолием Цоем.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анна Седокова опубликовала фотографию, которая произвела фурор среди ее многочисленных поклонников. На снимке артистка изображена в свадебном платье в объятиях известного певца, солиста группы MBAND Анатолия Цоя. "Проводила дочь в школу, теперь есть минут 35 свободных утром. Дай думаю замуж схожу ! 👰🏻🙍🏻‍♂️ Я вас обожаюююююю 🔥🔥🔥" – подписала кадр Седокова.

Тем самым артистка дала понять, что публикация лишь искусный фотоколлаж. Поклонники неоднозначно отреагировали. "Это вообще таджикский свадьба 👰)))) Фотошоп 😂", "Я требую девичник!!!😂😂😂", "Вот что значит "не потратила время зря!" 😃👍", "))))))))отличный фотошоп", "Мне кажется это фотомонтаж", "Без меня меня женили", "Подкинула дровишек. Пиар готов!!!!!!!", "У Седоковой даже фигура другая однозначно", – прокомментировали фото поклонники.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Сен 27 2017 в 9:15 PDT

Отметим, что о личной жизни Анны Седоковой мало что известно наверняка. Причем артистка нередко сама интригует фанатов. К примеру, артистка выложила видео, на котором запечатлена в футболке с названием MBAND. Подписала публикацию Анна весьма неоднозначно: "Оставить себе склад с его футболками после расставания – отличная идея.😜😜😜" Фанаты немедленно сделали вывод, что певица рассталась с Цоем.

"Мне кажется это была шутка😊", "Аня да неужели вы расстались с папой третьего ребенка как же так !!!", "зачем писать такое..", "Как это расставания?", "Вы встречались?", "Я запуталась, они вообще встречались или нет?!😵 Объясните мне, непонятливой", – засыпали Анну вопросами фанаты.

Даже ушлые СМИ не могут разобраться, что происходит в частной жизни артистки. Ведь, по некоторой информации, отцом третьего ребенка Анны Седоковой является 25-летний бизнесмен Артем Комаров. Однако они, как говорят, расстались незадолго до свадьбы. Вскоре после этого в жизни Анны появился Анатолий Цой, с которым артистка в какой-то момент начала много и часто выкладывать совместных фото, давая понять, что у них близкие отношения. Однако так ли все это на самом деле, неизвестно.