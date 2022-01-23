"Позор. Тварь. Мразь. Конченая": Карпович страдает из-за Прилучного

Звезду сериала "Папины дочки" Мирославу Карпович затравили. 35-летняя актриса получает оскорбительные послания от незнакомых людей. В личном микроблоге Карпович показала скриншот сообщений от недоброжелателя. Актриса пострадала из-за связи с коллегой по цеху Павлом Прилучным.
Неизвестный обвинил Мирославу Карпович в крахе брака актера Павла Прилучного. "Позор. Тварь. Мразь. Конченая", – не стеснялся в выражениях недруг звезды. Злопыхатель уверен, что Прилучный развелся именно из-за козней разлучницы Карпович.
Мирослава на выпад обидчика отреагировала спокойно. "Наши люди, наша страна", – озаглавила скриншот "папина дочка". Актриса подчеркнула, что к подобным сообщениям относится с благодарностью, любовью и уважением.
Напомним, звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный в середине 2020 года развелся с женой – актрисой Агатой Муцениеце. Расставанию пары предшествовал неприятный эпизод – пьяный Прилучный выгнал жену вместе с детьми из загородного дома. О некрасивом поведении актера общественности рассказала Муцениеце. Актриса обвинила Павла в рукоприкладстве.
Сейчас Павел Прилучный, по слухам, встречается с Мирославой Карпович. Павел и Мирослава знакомы давно – вместе работали в театре. Звезда "Папиных дочек" смогла подружиться с детьми актера – Тимофеем и Мией.