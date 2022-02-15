Оставленная Прилучным Карпович показала ребенка

Мирослава Карпович оказалась одна в день всех влюбленных.

Мирослава Карпович старается тщательно скрывать свою личную жизнь, однако кое-что все-таки не утаилось от внимательного взора поклонников. День всех влюбленных, судя по всему, звезда сериала "Папины дочки" встретила без своего избранника. Масло в огонь подливают и неоднозначные публикации и высказывания артистки. Так, сперва женщина опубликовала весьма лирическое фото с крыльями ангела, а потом и вовсе пожелал своим подписчикам любить тех, кто не предаст.

Фанаты звезды забили тревогу и начали атаковать ее вопросами о Прилучном. Однако Мирослава поспешила остановить поклонников, заявив, что не стоит делать выводы по публикациям, которые она размещает в свой микроблог. Женщина отметила, что "Инстаграм" – это не то место, где она откровенно бы рассказывала о личной жизни.

Несмотря на то, что актриса никак не комментирует разрыв с Прилучным, слухи говорят сами за себя. День Святого Валентина артистка провела не с возлюбленным, а с друзьями. Возможно, девушке хотелось понянчиться с их маленьким ребенком, ведь, как известно, у самой актрисы детей нет. В сторис своего "Инстаграм" она разместила милое фото с коляской. Некоторые подписчики сразу поспешили спросить, откуда у Карпович ребенок. "Мирослава, извини меня за такой вопрос. Но очень хочется узнать, откуда у тебя ребенок появился", – написал один из фолловеров.

Напомним, что слухи о расставании Карпович с Прилучным появились еще до того, как он бросил ее в день всех влюбленных. Так, недавно актер сериала "Мажор" поехал с бывшей женой и детьми в ОАЭ. Тогда фанаты заговорили о том, что он воссоединился с экс-супругой.