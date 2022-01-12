Всплыли кадры воссоединения Муцениеце и Прилучного: Карпович проиграла

Агата Муцениеце и Павел Прилучный расстались два года назад. При этом поклонники пары до сих пор верят в то, что однажды они обязательно будут вместе.

Артистка долгое время не могла отойти от произошедшего. Она не скрывала своих эмоций, плакала и злилась. Затем она все-таки собралась и решила создать собственный проект, посвященный женщинам и мужчинам, которые развелись. Популярность Агаты тут же выросла, а публике полюбились выпуски с участием самых разных знаменитостей. Многие отмечают, что после развода она стала еще более яркой и роскошной.

Павел Прилучный же делал все, чтобы показать, что ему якобы не так больно, а обсуждать ситуацию отказывался. Через некоторое время стало известно о его романе с Мирославой Карпович. Агата Муцениеце долго высказывалась о женщинах, которые уводят мужчин из семей, но конкретных имен не называла.

Известно, что сейчас бывшие возлюбленные общаются для того, чтобы дети не чувствовали себя лишенными отца. Павел любит сына и дочь и с радостью проводит с ними время. Ранее звезда "Папиных дочек" тоже нередко была замечена с ними, но в этот раз все изменилось. Накануне свой день рождения отпраздновал наследник знаменитостей.

Агата Муцениеце опубликовала фото, на котором они с бывшим супругом оказались вместе. Обнимать друг друга они не стали, но на одном кадре все-таки были замечены. При этом, судя по личному блогу, Мирослава Карпович в это время занималась совсем другими делами. Некоторые предположили, что она просто проиграла эту игру, и ее якобы не пригласили на мероприятие.

