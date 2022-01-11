"Бабы прямо валятся на него": известная актриса взъелась на женщин Прилучного

Недавно в Москве прошла презентация сериала "Предпоследняя инстанция". В нем сыграли такие звезды, как Ирина Розанова и Павел Прилучный. Картина получилась комедийно-фантастическая, ее главные герои работают в бюро по распределению душ, которые решают дальнейшую судьбу умершего человека.
На премьере появление Прилучного произвело фурор. Он пришел в весьма необычном образе – спортивном костюме с надписью "СССР". Буквально сразу его окружили толпы поклонниц, которые мечтали сфотографироваться с кумиром. Более того, девушки открыто заигрывали с актером. Видимо, на такое поведение повлиял тот факт, что артист пришел без своей возлюбленной – звезды "Папиных дочек" Мирославы Карпович.
Однако все же спутница у Прилучного в тот день была. Ею стала коллега по киноленте Ирина Розанова. Она поделилась опытом работы с Павлом. Так, по ее словам, сниматься с актером было интересно. Однако все же возникли некоторые трудности. Оказывается, ее социальные сети атаковали фанатки Прилучного, которые ревновали своего кумира. "Все бабы прямо валятся на него".
Кстати, сам Павел сказал, что ему очень понравилось работать с Ириной. При этом он еще подлил масла в огонь, публично поцеловав коллегу после сказанных слов.