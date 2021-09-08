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Сериалы
Пегова с рыжей копной вызвала оторопь: Супруга Дракулы

Пегова с рыжей копной вызвала оторопь: Супруга Дракулы

Ирина Пегова примерила необычный образ.
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Звезда сериала "Пищеблок" Ирина Пегова удивила поклонников невероятным преображением. Актриса явила себя публике в образе, вызывающем противоречивые эмоции. Голову Пеговой венчала рыжая копна волос, на лицо артистки был нанесен яркий макияж.

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 Ирина Сергеевна Пегова

Ирина Сергеевна Пегова актриса

В Сети внешний вид Ирины назвали вульгарным. "Какой ужас", "Рыжая бестия", "Прям мадам Брошкина!", "Персонаж супруги Дракулы", – рассуждали оторопевшие интернет-пользователи.

В личном микроблоге Ирина Пегова объяснила причины своего внезапного преображения. Как оказалось, артистка примерила необычный образ для постановки Ивана Вырыпаева "Пьяные". Как рассказала актриса, накануне на сцене МХТ им. Чехова прошел 90-й по счету спектакль драматурга.

"Роза-балерина, ну можно и так сказать!" – рассказала о своем персонаже Ирина Пегова. Артистка призналась, что очень любит эту героиню несмотря на то, что образ проститутки ей не близок.

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Публикация от Ирина Пегова (@pegovairina)

Ранее в интервью звезда сериала "Пищеблок" говорила, что в ее творческой биографии много разноплановых ролей. Она играет и бабушек, и девиц. Пегова не скрывает, что часто сама выпрашивает у режиссеров интересных персонажей, так, например, было со спектаклем "Пьяные". По словам артистки, режиссера Виктора Рыжакова она очень ценит и любит, но он иногда не видит ее достоинств.

"Он порой видит меня однобоко и дает мне соответствующие роли, которые мне играть скучно", – рассказывала Ирина Пегова.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 сентября 2021, 15:23 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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