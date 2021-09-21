"Утром мы с дочкой и бабушкой сбежали": известный актер после психушки устроил кошмар дома

Недавно в семье актеров Артема Алексеева и Галины Безрук случилось горе – в результате несчастного случая пострадала маленькая дочь пары Василиса. Девочке сделали серьезную операцию, которая прошла успешно.
На этом беды семейства не закончились. На фоне стресса Алексеев загремел в психушку с острым психозом. Больше недели Артем провел в клинике для душевнобольных. В середине сентября 37-летнего артиста выписали.
Между тем супруга Артема Алексеева сообщила в личном "Инстаграм", что его состояние все еще оставляет желать лучшего. По словам Галины Безрук, ее муж продолжает пить и не принимает прописанные таблетки. После возвращения из больницы мужчина превратил жизнь своей семьи в кошмар.
"Во время кухонного ночного разговора я получила удар ногой в живот… Утром мы с дочкой и бабушкой сбежали…" – поведала Галина.
Безрук рассказала также, что Алексеев сжег документы ребенка. Артист не хотел, чтобы его жена увезла девочку к своим родителям. Артем присылал угрозы беглецам – Галине и своей матери.
Накануне с близким другом Алексеева Безрук приезжала за необходимыми вещами. "Мы нашли его на полу в бессознательном состоянии…" – поделилась актриса. Артема госпитализировали. Сейчас он находится под присмотром медиков.
Галина Безрук жалела мужа, но ровно до того момента пока не заглянула в его телефон. Артистка узнала, что мужа есть другая женщина. Безрук отметила, что любовница Алексеева тоже актриса и весьма известная. Более того, недавно разлучница сама была в похожей ситуации и на всю страну вещала о том, как низко заводить отношения с женатыми.
"Нас больше нет", – объявила о намерении развестись Гарина Безрук.
Популярные темы форума
Муж сказал, что я истеричка
Что вы думаете о тиктоке?
Можно ли вернуться к бывшему мужу?
Что делать если парень не дает проходу
Что происходит в России?