"Разрезанное сердце, я не спал два года": как живет вернувшийся на Украину актер Горбунов

Артист сделал откровенное признание.

29 октября актеру Алексею Горбунову исполнится 60 лет. Накануне юбилея звезда фильма "12", сериалов "Красная капелла", "Ленинград 46" Алексей Горбунов дал интервью писателю Дмитрию Быкову.

Горбунов долгие годы живет на Украине. Много раз СМИ, по словам Быкова, сообщали, что актер бедствует в Незалежной, раскаивается и хочет вернуться в Россию. Дмитрий между тем уверяет, что Алексею можно только позавидовать, ведь он продолжает сниматься, в Европе в том числе. У Горбунова своя музыкальная группа, которая активно гастролирует.

В 2011 году уроженец Киева Алексей Горбунов купил дом в Одессе, в элитном поселке Совиньон. Перевез в новое жилище жену-москвичку и младшую дочь. С тех пор там и живет. Иногда к артисту приезжают погостить друзья из России.

После событий 2014 года из Крыма к актеру переехала его старшая дочь. Конфликт между Россией и Украиной не укладывается в сознании актера. По словам знаменитости, два братских народа тесно переплетены исторически.

"У меня в 2014–2015 годах было раздвоение сознания, разрезанное сердце, я не спал два года", – рассказал Горбунов.



Алексей Горбунов не скрывает, что очень переживал из-за обострения отношений между станами. Отец артиста с Алтая, старшая сестра знаменитости до сих пор живет в Москве. Кроме того, как считает Алексей, все лучшее в своей карьере он сыграл в российской столице. Отвращения ко всему русскому у артиста нет. Он вырос на песнях Владимира Высоцкого и продолжает их исполнять. Отказаться от любимого писателя Василия Шукшина знаменитость тоже не может.

Агрессию порождало телевидение, говорит Горбунов, причем не только российское, но и украинское. От политики знаменитость устала и больше ею не интересуется.

Горбунову до сих пор присылают отличные сценарии из России. Однако на съемки в Москве он не соглашается.