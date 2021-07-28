"Уже не жилец": похоронивший жену известный актер запил с горя

Известный актер Эрнст Романов впервые женился довольно рано. Супруга артиста Лиля не была связана с киноиндустрией. В 1964-м избранница подарила знаменитости сына, которого тоже назвали Эрнст. Вскоре после появления первенца Романов овдовел.
В свежем интервью 85-летний Эрнст Иванович рассказал, что его первая жена умерла из-за порока сердца. По словам Романова, он был слишком молод и не понимал, насколько серьезно больна Лиля. Долгие годы актер винил себя в смерти избранницы. "Я не заставил ее лечиться", – упрекала себя знаменитость.
В студии ток-шоу "Судьба человека" телеканала "Россия 1" Эрнст Романов вспомнил, как в последний раз к его супруге приезжала скорая. Медики пришли в ужас, осмотрев женщину. Актер краем уха услышал, как доктор говорил коллеге: "Да она уже не жилец".
После похорон любимой Эрнст Романов запил. Актер не мог справиться с горем. Меленького сына звезды кино на время забрала бабушка.
От пагубного пристрастия Эрнста Ивановича спасла нынешняя супруга – Лейли Киракосян. Артистка привела Романова в чувство, занялась воспитанием его сына.
Киракосян не скрывает, что растить чужого ребенка было тяжело. Непросто было рассказать, мальчику, что она ему не родная мать. В 1974 году в семье появился второй ребенок – дочь Екатерина.
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