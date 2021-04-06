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Сериалы
Известная актриса осрамилась в постели с Антоном Макарским

Известная актриса осрамилась в постели с Антоном Макарским

Актриса Наталья Антонова попала в неловкую ситуацию. Свидетелем происшествия стал Антон Макарский.
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Наталия Антонова и Антон Макарский знакомы со студенческой скамьи. Также знаменитости вместе работали в сериале, где играли влюбленных. В студии программы "Вечерний Ургант" на Первом канале Антонова вспомнила забавный эпизод, который произошел с ней на съемках той теленовеллы.

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В тот день, как рассказала Наталия, они работали над 12-й постельной сценой. Антонову и Макарского вновь положили в кровать. Припудренные артисты ждали пока настроят технику, параллельно обсуждая то, как будут целоваться под прицелом камеры. Вымотанная за день актриса не заметила, как уснула. Пробудилась она от собственного храпа.

Макарский тем временем наблюдал за спящей коллегой. "Я от тебя готов терпеть все, потому что я тебя люблю", – успокоил сгорающую со стыда Антонову. Наталия подчеркнула, что Антон для нее – родной человек.

Воспоминания Наталии Антоновой развеселили Ивана Урганта. Телеведущий удивился узнав, что Макарского надо снимать только с определенной стороны. Как объяснила актриса, у Антона "один профиль добрый, а второй злой".

Напомним, актриса Наталия Антонова замужем за врачом-гинекологом Николаем Семеновым. У пары двое детей – Никита и Максим. Также у актрисы есть взрослый сын Артем от первого супруга – актера Александра Вершинина.

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Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 6 апреля 2021, 10:55 Источник: "Вечерний Ургант" на Первом канале ✓ Надежный источник
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