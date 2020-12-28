"Нет инъекций и филлеров": звезда сериала "Каменская" показала лицо до вмешательства специалистов

Как сообщила Наталия, кадр был снят в 2003 году специально для проб. Актриса проходила кастинг в картину "Любовь императора". Над лентой работал режиссер Александр Орлов.
Снимок с кастинга Наталия Антонова опубликовала в личном микроблоге. Артистка запечатлена совсем молоденькой.
По словам знаменитости, в начале нулевых на площадке работали не так, как сейчас. Тогда в кино было больше настоящего. Артистка отметила, что показала снимок "из другой жизни".
"Нет инъекций, филлеров, есть художник по гриму, который создает образ", - подписала фото Наталия Антонова.
Напомним, в сериале "Любовь императора" актриса исполнила роль Екатерины Долгорукой. Княжну связывали любовные отношения с императором Александром II. Роман августейшей особы и героини длился целых 16 лет.
"Вы похожи здесь на Вивьен Ли!", "Глаза и губы– что-то нереальное, такие пронзительные и нежные одновременно!", "Ваша внешность, Все же это 19 век. Такие лица, глаза говорящие сами за себя, чувственные губы. Вы попали в день сегодняшний, случайно", – отреагировали на архивный кадр подписчики Наталии Антоновой.
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