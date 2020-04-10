"Десять дней пьет": неадекватный Прилучный набросился на Муцениеце и детей

Недавно Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о расставании. Из-за карантина они не могут оформить развод, поэтому приходится жить вместе. Актриса со слезами на глазах пожаловалась на буйный нрав мужа.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце считались одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. В конце февраля актеры объявили о разводе, но оформить его не успели. Из-за карантина, связанного с коронавирусом, супругам приходится жить в одном доме.

Раньше Агата бодрилась и утверждала, что не будет на всю страну говорить плохо о Павле, дабы не унижать его в глазах детей. Однако обстоятельства складываются так, что больше молчать она не может. Муцениеце призналась: в самоизоляции Прилучный запил, начал поднимать на нее руку и пугать малышей неадекватным поведением.

Опухшая от слез актриса записала душераздирающее послание, которое обнародовала в "Инстаграм" своей матери. По словам Агаты, ее телефон муж отобрал и выбросил. "Довел детей до слез, поднял на меня руку. Он не в адеквате. Во время пандемии выгоняет нас на улицу, так что завтра мы едем в квартиру", – едва сдерживая рыдания, рассказала Муцениеце.

Актриса не хотела выносить сор из избы, но поняла, что в этой борьбе у нее есть единственное оружие – публичность. "Если сейчас я не скажу, потом это опять все замолчится. Он реально десять дней не просыхает, пьет. Видимо, токсины закрыли мозг, и вот так случилось", – призналась Агата. Звезда не может остановить супруга и надеется, что у нее получится "пережить эту ночь".

Ранее в интервью Агата заявила, что ее чувства к Павлу не прошли: "До сих пор люблю этого человека и буду любить еще очень долго. Я, конечно, не хотела бы его терять. Когда вижу, как он мило играет с детьми, хочется все вернуть, но я себя останавливаю..."