"Перенесла пять операций": жуткие недуги заставили Джессику Альбу уйти в тень

В последние годы артистка все реже появляется на экранах. Джессика Альба объяснила, почему охладела к профессии.

Актриса и ее супруг Кэш Уоррен воспитывают троих детей: 12-летнюю Онор, десятилетнюю Хэвен и Хэйса, которому только три. В свежем интервью Джессика Альба призналась, что после рождения первенца в 2008 году она пересмотрела отношение к жизни. Артистка решила беречь себя и на время оставить кино. По словам знаменитости, поставить находящуюся на пике карьеру на паузу и уйти в тень ее вынудило плохое здоровье.

Джессика рассказала, что ее мать в очень молодом возрасте переболела раком. Родительница Альбы столкнулась с онкологией в 20 лет. По этой причине, как считает актриса, она родилась с рядом хронических недугов.

"До 11 лет я перенесла пять операций, меня вообще часто госпитализировали в детстве", – вспомнила голливудская знаменитость.

Известно, что до определенного возраста Джессике четыре-пять раз в год диагностировали пневмонию. У нее дважды был ателектаз – спадение ткани легкого, хроническая аллергия, а также синдромом навязчивых состояний.

Став матерью, Джессика поняла, что не может больше наплевательски относится к себе. Актриса захотела быть здоровой для отпрысков. Кроме того, знаменитость, оказавшись на вершине славы, перестала искренне любить свое дело. "Сложно быть счастливым, когда ты болен", – рассудила Альба.

В 2012 году артистка занялась бизнесом. Она основала собственный бренд, под которым теперь выпускает линейку экологически этичных и нетоксичных товаров для дома. В этом деле артистка добилась больших успехов, что 2015 году отметил журнал Forbes.

Отметим, Джессика Альба с пяти лет занималась актерским мастерством. Впервые на экраны она попала в возрасте 13 лет, а в 19 стала знаменитой благодаря работе в сериале Джеймса Кэмерона "Темный ангел". Всего в творческой копилке 39-летней Альбы 185 проектов.