"Сексуальна и зажигательна": выкатившая грудь в прозрачных кружевах Пегова возбудила народ

Ирина Пегова в соцсетях показала фотоотчет из закулисья МХТ имени Чехова. Актриса играет в новой версии постановки Владимира Машкова "№ 13D". Спектакль поставлен по пьесе английского драматурга Рэя Куни.
В постановке Ирина Пегова играет сиделку Пиону. На сцену знаменитость выходит в пикантном прозрачном кружевном наряде, который подчеркивает ее внушительную грудь. Образ звезды дополняет парик с кудряшками и белоснежное украшение в виде цветка, которое закрывает половину ее лба.
Вид выкатившей бюст в прозрачных кружевах Пеговой не оставил пользователей Сети равнодушными. Возбужденные подписчики осыпали звезду кино и сериалов комплиментами.
"Иришка🔥, ты как всегда красива, сексуальна, зажигательна!!!💃💃💃 Счастливого Нового Года!!!❤️💋💋💋 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ирина, вы очень красивая и эффектная девушка!!! Большого счастья Вам!", "Гордость берет за наш генафонд . Красивые ! Умные ....талантливые .. Счастья Вам девочки в новом году ! Вы достойны", "Пегова, я Вас обожаю. А тут прямо одуванчик. Успехов в жизни и в работе", "Ну хороша Ирочка", - отмечает народ.
Отметим, недавно 43-летняя Ирина Пегова вернулась из мини-отпуска. Актриса пять дней провела в Египте. На курорт знаменитость летала вместе с дочкой. В личном микроблоге знаменитость показала фото в купальнике, а ей посоветовали прикрыться.