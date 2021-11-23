Хоррор о сектантах и злобных демонах "Зов ада" сбросил "Игру в кальмара" с вершины рейтинга

У любителей сериалов от Netflix новый фаворит – южнокорейский хоррор "Зов ада" бьет рекорды по популярности. Премьера ленты режиссера Ен Сан-хо состоялась 19 ноября. В течение 24 часов с момента дебюта картина возглавила рейтинг самых просматриваемых проектов сервиса более чем в 80 странах.
События сериала "Зов ада" разворачиваются в недалеком будущем – в 2023 году. По всему миру происходят загадочные события. Некоторые люди получают предсказания о смерти, которые впоследствии сбываются. За обреченными приходят злобные демоны. Гигантские черные существа сжирают своих жертв, отправляя их в ад. Происходящее вызывает истерику в обществе и провоцирует появление религиозных фанатиков. Лидер секты "Новая правда" уверен, что таким образом восстанавливается божественная справедливость.
В сериале "Зов ада" всего шесть эпизодов хронометражем чуть менее часа. Главные роли в картине сыграли Ю А-ин, Ким Хен-джу, Пак Чон-мин, Вон Джин-а и другие.
Отметим, ранее первую строчку рейтинга самых просматриваемых проектов Netflix занимал сериал "Игра в кальмара". Лента, тоже снятая в Южной Корее, держалась на первом месте 49 дней.