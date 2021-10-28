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Убого и нелепо: Урганта в трениках и резиновых тапках прогнали с позором

Убого и нелепо: Урганта в трениках и резиновых тапках прогнали с позором

Шоумена раскритиковали за желание быть модным.
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Телеведущий Иван Ургант примерил костюм главного героя корейского сериала "Игра в кальмара". В личном микроблоге телеведущий опубликовал фото, на котором запечатлен в темно-зеленых спортивных брюках и олимпийке в тон. На груди у знаменитости красуется номер "456". Образ шоумена дополняют ярко-желтые резиновые тапки.

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 Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

В Сети высмеяли стремление 43-летнего Ивана Урганта следовать молодежным трендам. Подписчики отметили, что облаченный в треники телеведущий выглядит нелепо. Пользователи Сети считают, что знаменитость надо гнать с позором за бездумное следование дурацкой моде. На критику шоумен пока никак не отреагировал.

"Наваждение какое-то 😮 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А в чем прикол? Зачем этот убогий костюм? Это антитренд! Ну, лично для меня)", "Я думаю что он выложил просто так, тип следует трендам. Это моя версия", - рассуждают пользователи Сети.

Как писали "Дни.ру", дорама "Игра в кальмара" вышла на экраны 17 сентября 2021 года. Премьера ленты состоялась на Netflix. Многосерийный фильм режиссера и сценариста Хван Дон-хека официально назван самым популярным сериалом в истории стримингового сервиса.

После выхода "Игры в кальмара" заметно выросли продажи белых слипонов и зеленых спортивных костюмов. В трико, кедах и куртке на молнии ходят герои шоу. Униформа охранников в игре – красные комбинезоны – тоже очень популярна у публики.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 28 октября 2021, 13:39 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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