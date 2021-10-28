Убого и нелепо: Урганта в трениках и резиновых тапках прогнали с позором

Телеведущий Иван Ургант примерил костюм главного героя корейского сериала "Игра в кальмара". В личном микроблоге телеведущий опубликовал фото, на котором запечатлен в темно-зеленых спортивных брюках и олимпийке в тон. На груди у знаменитости красуется номер "456". Образ шоумена дополняют ярко-желтые резиновые тапки.
В Сети высмеяли стремление 43-летнего Ивана Урганта следовать молодежным трендам. Подписчики отметили, что облаченный в треники телеведущий выглядит нелепо. Пользователи Сети считают, что знаменитость надо гнать с позором за бездумное следование дурацкой моде. На критику шоумен пока никак не отреагировал.
"Наваждение какое-то 😮 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А в чем прикол? Зачем этот убогий костюм? Это антитренд! Ну, лично для меня)", "Я думаю что он выложил просто так, тип следует трендам. Это моя версия", - рассуждают пользователи Сети.
Как писали "Дни.ру", дорама "Игра в кальмара" вышла на экраны 17 сентября 2021 года. Премьера ленты состоялась на Netflix. Многосерийный фильм режиссера и сценариста Хван Дон-хека официально назван самым популярным сериалом в истории стримингового сервиса.
После выхода "Игры в кальмара" заметно выросли продажи белых слипонов и зеленых спортивных костюмов. В трико, кедах и куртке на молнии ходят герои шоу. Униформа охранников в игре – красные комбинезоны – тоже очень популярна у публики.
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