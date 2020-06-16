Захарова высказалась о британском сериале "Отравление в Солсбери"

Захарова предположила, что, появись подобный проект у нас, то Россию обвинили бы в запутывании дела и попытке отвлечь общественность от расследования. На Даунинг-Стрит, там находится резиденция премьер-министра Великобритании, заговорили бы о кремлевской пропаганде.
Мария Захарова добавила, что дело Скрипалей было сфальсифицировано. Такие "колоссальные махинации", по словам представителя МИД, в духе Лондона.
Напомним, с 14 по 16 июня на BBC One транслировали сериал "Отравление в Солсбери". Картина основана на истории экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
4 марта 2018 года бывшего офицера и его наследницу нашли без сознания. По данным полиции города Солсбери, Сергея и Юлию отравили веществом "Новичок". Оно разработано еще советскими учеными. Следователи даже назвали причастных к преступлению. Отравление Скрипалей спровоцировало международный скандал.
Популярные темы форума
Я буду голосовать ". За!". И никто мне не указ!
Любовь проходит, Путин никогда!
Мне 74. Хорошее здоровье и я хочу ребенка. Ему 57 лет.
Заголовки публикаций СМИ в инете
Какое наказание заслужил Ефремов?
Вы бы хотели вернуть советский союз?
Есть девушка у Клавы???
У людей денег нету а цены растут как на дрожах
Рыжие самые красивые
Больные на голову бабы!