Кирилл Гребенщиков назвал сюжетный поворот второго сезона сериала "Тест на беременность" идиотским

Артист провел прямой эфир в личном микроблоге. Знаменитость пошла навстречу подписчикам, которые очень хотели обсудить второй сезон сериала "Тест на беременность". Кирилл Гребенщиков признался, что от этой части мелодрамы он не в восторге.
По словам артиста, на общее восприятие картины повлияли "производственные моменты" и сценарий. То, что литературная основа для теленовеллы написана не лучшим образом, понимали даже актеры.
Исполнители главных ролей из кожи вон лезли, чтобы скрыть изъяны сюжета. "Мы всеми силами ради вас и ради себя старались вытянуть своей игрой, и только отчасти нам это удалось", – поделился Кирилл Гребенщиков.
К прямому эфиру присоединилась еще одна звезда сериала "Тест на беременность" – Маргарита Адаева. Во втором сезоне героиню артистки убивают. По признанию Маргариты, узнав о смерти персонажа, она разрыдалась. Адаева не могла понять, почему ее выводят из истории, актриса не знала, что сделала не так.
Кирилл Гребенщиков тоже высказался о кончине персонажа Маргариты Адаевой. Этот сюжетный ход актер сериала "Тест на беременность" назвал идиотским.
Маргарита и Кирилл уверены, что продолжения мелодрамы не будет. "Уходя – уходи", – высказалась Адаева, а Гребенщиков ее поддержал.
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