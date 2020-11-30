Звезде "Бумера" с разбитым лицом потребовалась помощь медиков

Знаменитость посетила одно из медицинских учреждений в Одинцовском районе. Как стало известно журналистам, 28 ноября Яна Шивкова в сопровождении личного водителя приехала травмопункт из элитного поселка в Жуковке.
Звезда кино и сериалов показала врачам разбитое лицо. Доктора диагностировали многочисленные ушибы мягких тканей. Проведя необходимые манипуляции, медики отпустили Яну Шивкову домой.
Сведения о факте обращения травмопункт были переданы в правоохранительные органы. Медики предположили, что повреждения могут свидетельствовать о насилии. В случившемся будет разбираться участковый.
По словам личного водителя, Яна Шивкова отлично себя чувствуют. Актриса отдыхает дома. Ушибы на лице звезды сериалов практически исчезли.
Отметим, что Шивкова является женой влиятельного бизнесмена. Супруг знаменитости владеет электрометаллургическим заводом и несколькими компаниями. Яна снималась в сериалах "Близкие", "Провинциалка", "Истина в вине", "Папа напрокат", "Бригада", в фильмах "Бумер" и "Антибумер", "Шалун".
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