Олег Меньшиков отказался от женщин

3 ноября в театре Ермоловой состоится премьера "Макбет", режиссером-постановщиком спектакля и исполнителем главной роли выступит Олег Меньшиков. Билеты уже в продаже.

По задумке режиссера, все роли в спектакле исполняют мужчины. В ролях заслуженный артист России Георгий Назаренко, заслуженный артист России Никита Татаренков, Филипп Ершов, Алексей Каничев, Александр Кудин, Андрей Мартынов, Егор Харламов, Артем Цуканов. В спектакле также принимает участие Духовой оркестр Олега Меньшикова.

"Макбет" – это спектакль, работа над которым началась давно. Но за какое-то время до премьеры я не закрыл, а остановил репетиции. Через какое-то время я приступил к репетициям сам. Вначале думал, что смогу быстро справиться с материалом, но потом выяснилось, что с Шекспиром быстро не бывает. Через какое-то время работа продолжилась, мы занимались поиском устраивающего нас перевода, созданием новой сценической композиции. "Макбет" – это мой личный вызов себе", – говорит Олег Меньшиков.

Два генерала, два друга – Макбет и Банко встречают ведьм, которые предсказывают им будущее. Макбету обещают, что он станет новым королем, а Банко – предком целой династии королей. Но на пути Макбета к трону – предательство, убийства и кровь.

Нужно ли верить предсказаниям? И какие поступки можно совершить ради их достижения? Стоит ли получение власти потери собственного Я? И можно ли отмыть кровь с рук, зарезавших короля Дункана? И стоит ли власть человеческой жизни?

История Макбета – это история изменения человеческой личности. Предсказание ведьм дает ему повод поставить перед самим собой вопрос, имеет ли он право на корону. Сам того не понимая, Макбет запускает механизм самоуничтожения. Это проверка его эго, экзамен, который он не проходит. Мы присутствуем при трансформации личности от героя, доблестного и любимого, до тирана, отвергнутого всеми, даже самыми близкими людьми, остающимися рядом только из-за страха.

Пьеса Шекспира широко известна мировому зрителю. Но сколько существует постановок этой пьесы, столько и трактовок. Ведь, как известно, в шекспировском театре все женские роли исполнялись мужчинами, и мы решили повторить этот опыт…

Вне всякого сомнения, "Макбет" – одно из наиболее знаменитых классических произведений Шекспира, которое и четыре века спустя экранизируется и оживает на театральных подмостках. Трагическая повесть о шотландском генерале, терзаемом собственными амбициями и предсказанием о том, что однажды он станет королем Шотландии, веками притягивала к себе внимание актеров, режиссеров и зрителей.

"Макбет" – это великая трагедия о жажде власти и предательстве, свершенном ради ее достижения, о природе человека и о самой жизни.