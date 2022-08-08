"Кто мог это сделать? Маньяк?": в окрестностях Орехово-Зуева прибили гнома

Житель Подмосковья наткнулся в лесу на кладбище мягких игрушек. К деревьям в окрестностях Орехово-Зуева гвоздями прибили доброго гнома, голубого кота и других персонажей счастливого детства.
Пугающее зрелище мужчина снял на камеру и разместил в Сети, призывая народ бережнее относиться к природе, уважать окружающих. "Кто мог это сделать? Маньяк?" — передает слова потерпевшего интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Между тем нарастает более масштабная проблема. Как передает сайт "Вести Подмосковья", в лесах региона участились пожары. За минувшие выходные зафиксировали 11 возгораний.