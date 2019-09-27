Повреждение конструкций: жуткие последствия аварии у Крымского моста сняли на видео

О ДТП, которое может повлиять на строительство трассы "Таврида" возле Крымского моста, сообщил телеграм-канал Mash. Авария произошла из-за того, что водитель самосвала забыл опустить кузов, и тот задел установленные на опоры железобетонные конструкции.
На записи видно, что одна из них полностью расплющила кабину грузовика. Водитель успел спастись за мгновение до того, как 46-тонная конструкция приземлилась на машину. Мужчина не пострадал.
Строительство трассы "Таврида" привлекает повышенное внимание журналистов, в особенности украинских. Дорога ведет к знаменитому Крымскому мосту. Это инженерное сооружение, соединяющее полуостров с материковой частью России, вовсе не дает многим спать спокойно.
Проблемы Крымского моста, аварии, проседание и разрушение полотна – все это регулярно становится темой статей в СМИ. И раз за разом оказывается, что украинские журналисты либо преувеличивают, либо вовсе выдумывают события, опираясь на фантазии так называемых экспертов или анонимных пользователей Сети.
На этот раз авария возле Крымского моста действительно произошла, и видео последствий действительно может вызвать ужас. Судя по записи, кабина грузовика уничтожена в результате падения железобетонной конструкции.
К счастью, обошлось без жертв. А повреждения, нанесенные самосвалом, можно быстро устранить так, чтобы случившееся не повлияло на качество трассы.
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