"Как после бомбежки": Крымский мост в ямах шокировал народ

На появившемся в социальной сети "Твиттер" изображении Крымский мост выглядит так, будто его бомбили. На трассе множество ям и выбоин. Создается впечатление, что это дорога в глубокой провинции, а не одна из важнейших федеральных транспортных артерий.



Впрочем, это не настоящее фото, а монтаж. "Крымский мост глазами украинцев", – написал автор поста.

Помимо разбитой дороги, на изображении видны рекламные щиты. Один из них приглашает на работу в Польшу, другой предлагает обновить гардероб в секонд-хенде. Сверху висит информационный щит, сообщающий о въезде на территорию Тернопольской области, а справа красуется дорожный указатель.

Да нет дорога слишком хорошая, вы в крыму были в самом начале когда забрали? Это просто разбитая а надо чтоб прям как после бомбежки