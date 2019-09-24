"Как после бомбежки": Крымский мост в ямах шокировал народ

На появившемся в социальной сети "Твиттер"
изображении Крымский мост выглядит так, будто его бомбили. На трассе множество
ям и выбоин. Создается впечатление, что это дорога в глубокой провинции, а не
одна из важнейших федеральных транспортных артерий.
Впрочем, это не настоящее фото, а монтаж. "Крымский мост глазами украинцев", – написал автор поста.
Помимо разбитой дороги, на изображении видны рекламные щиты. Один из них приглашает на работу в Польшу, другой предлагает обновить гардероб в секонд-хенде. Сверху висит информационный щит, сообщающий о въезде на территорию Тернопольской области, а справа красуется дорожный указатель.
Да нет дорога слишком хорошая, вы в крыму были в самом начале когда забрали? Это просто разбитая а надо чтоб прям как после бомбежки— лера лера (@LeraLepa) September 22, 2019
Комментаторы бурно отреагировали на шутливую публикацию. Пользователь с ником лера лера отметила, что дорога "слишком хорошая" и поинтересовалась, был ли автор в Крыму, когда полуостров вошел в состав России. "Это просто разбитая, а надо чтобы как после бомбежки", – добавила она.
Тем временем Крымский мост готовят к открытию его железнодорожной части. Параллельно идет разбор технологического моста, который был необходим для возведения переправы. Из воды вытаскивают сваи, демонтируются строительные площадки.
Ожидается, что поезда по Крымскому мосту пойдут в декабре. По переправе будут курсировать пассажирские и грузовые составы. Мост свяжет полуостров с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону и другими крупными городами.
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