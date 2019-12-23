Народ удивила неожиданная проверка на Крымском мосту

Среди многочисленных специалистов: инженеров, строителей и других признанных экспертов в своем деле, которые проверили готовность железнодорожной части Крымского моста к работе, затесались и весьма неожиданные персонажи. В частности, собственную инспекционную прогулку организовал кот Мостик.
Рыжий кот, подброшенный строителям практически в самом начале работ по возведению переправы через Керченский мост, успел стать настоящим талисманом Крымского моста. Неудивительно, что ему доверили столь ответственную миссию. Видео с "проверкой" железнодорожного полотна Мостиком опубликовал Пятый канал.
Пользователи Сети традиционно умилились видом откромленного рыжего красавца, по-хозяйски вышагивающего по шпалам. Кто-то подобной проверке, впрочем, удивился. Дескать, Мостик был свидетелем всех этапов строительства и вряд ли пробежка вдоль путей могла бы сказать ему что-то новое о Крымском мосте.
Также стало известно о судьбе Мостика после завершения всех строительных работ. "Мостик – холостяк и карьерист. Он еще задержится на Крымском мосту на несколько месяцев, чтобы проконтролировать движение поездов", – цитирует РИА Новости сообщение информационного центра Крымского моста.
Отметим, кот Мостик не только является талисманом строительства, но и "руководит" собственным отделом – "Котмостнадзором". Крымский мост может похвастаться и другими животными-талисманами – чайкой Валерой, бакланом Варфоломеем, дельфином Максимом, ящерицей Оксаной, псом Цыганом и лисой Лизаветой. Однако только Мостик приобрел всенародную любовь и стал настоящей знаменитостью.
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