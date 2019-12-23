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Регионы

"Провода где?": на Крымском мосту нашли серьезную проблему перед приездом Путина

Крымский мост сегодня. Фото: most.life
На переправе через Керченский пролив все готово для запуска поездов. На Украине предсказуемо началась истерика: пользователи Сети из Незалежной обнаружили на Крымском мосту несколько проблем. 
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Украинские СМИ пестрят заголовками о запуске поездов в "оккупированный" Крым. "Россия спустя четыре года завершила незаконное строительство моста, который ранее разваливался", – пишет портал "Главред".

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 Крымский мост

Крымский мост

Журналисты указывают, что официальный Киев не давал разрешения на возведение переправы. "Поэтому строительство велось с нарушениями международного права", – утверждает портал.

Издание обратило внимание на видеозапись финальной проверки готовности железнодорожной части Крымского моста. Но гораздо интереснее комментарии пользователей Сети.

Некоторых удивило отсутствие проводов на переправе. "А провода где?" – возмутился один из юзеров. Других поразили разбросанные по переправе доски. "На 41-42-й секунде по таймеру доски взлетают сами. К добру или худу?" – написал пользователь с ником Серж Динар.

На строительство Крымского моста ушло пять лет. Фото: most.life

Железнодорожная часть Крымского моста откроется 23 декабря. В торжественной церемонии примет участие президент России Владимир Путин.

На Крымском мосту запускают движение поездов. Фото: most.life

Первый состав выйдет на маршрут в 14:00 из Санкт-Петербурга. Он пробудет в пути около 43 часов. Конечной точкой маршрута станет Севастополь. На следующий день путь начнет поезд из Москвы в Симферополь.

В дальнейшем через Крымский мост будут проложены другие маршруты. Планируется, что железнодорожное сообщение свяжет полуостров с Краснодаром, Казанью, Екатеринбургом, Новосибирском, Воркутой и другими городами.

Автор: 23 декабря 2019, 12:39
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

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