"Провода где?": на Крымском мосту нашли серьезную проблему перед приездом Путина

Украинские СМИ пестрят заголовками о запуске поездов в
"оккупированный" Крым. "Россия спустя четыре года завершила
незаконное строительство моста, который ранее разваливался", – пишет
портал "Главред".
Журналисты указывают, что официальный Киев не давал разрешения на возведение переправы. "Поэтому строительство велось с нарушениями международного права", – утверждает портал.
Издание обратило внимание на видеозапись финальной проверки готовности железнодорожной части Крымского моста. Но гораздо интереснее комментарии пользователей Сети.
Некоторых удивило отсутствие проводов на переправе. "А провода где?" – возмутился один из юзеров. Других поразили разбросанные по переправе доски. "На 41-42-й секунде по таймеру доски взлетают сами. К добру или худу?" – написал пользователь с ником Серж Динар.
Железнодорожная часть Крымского моста откроется 23 декабря. В торжественной церемонии примет участие президент России Владимир Путин.
Первый состав выйдет на маршрут в 14:00 из Санкт-Петербурга. Он пробудет в пути около 43 часов. Конечной точкой маршрута станет Севастополь. На следующий день путь начнет поезд из Москвы в Симферополь.
В дальнейшем через Крымский мост будут проложены другие маршруты. Планируется, что железнодорожное сообщение свяжет полуостров с Краснодаром, Казанью, Екатеринбургом, Новосибирском, Воркутой и другими городами.
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