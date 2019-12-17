"Это совсем капец": люди закатили истерику перед запуском поездов по Крымскому мосту

До начала железнодорожного движения по переправе через Керченский пролив осталось меньше недели. Россияне с нетерпением ждут этого события, билеты на поезда по Крымскому мосту разлетаются, как горячие пирожки. Но есть и недовольные.



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