В Нижнем Новгороде работница погрузчика покалечилась на производстве

Государственная инспекция труда в Нижегородской области устанавливает обстоятельства несчастного случая на производстве АО "Магна Автомотив Рус", произошедшего 21 января, передает портал newsnn.ru. Сообщается, что при проведении работ опрокинулся погрузчик. В результате 39-летняя женщина упала с подъемного механизма. У нее был диагностирован перелом позвоночника. Отмечается, что предприятие зарегистрировано в областной столице.
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