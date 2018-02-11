Ан-148 преследовали несчастья

В Подмосковье потерпел крушение самолет Ан-148. Этот лайнер уже давно имел не самую хорошую репутацию.

Ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет Ан-148 был разработан на украинском авиационном заводе имени Антонова. Лайнер рассчитан на перевозку до 80 человек на расстояние до 4400 километров.

Испытания А-148 начались в 2004 году, а первый полет с пассажирами лайнер осуществил в 2009 году. Всего выпущено 44 таких борта. На сегодняшний день их эксплуатируют авиакомпании "Ангара" и "Саратовские авиалинии", а также Министерство обороны России.

В авиакругах Ан-148 называют "грустный ослик". Самолет имеет необычное строение – его крылья находятся выше, чем у привычных нам Boeing и Airbus, из-за такого расположения они напоминают уши. Острый нос и своеобразное лобовое стекло кабины пилотов похожи на мордочку. Все вместе смотрится как грустный ослик Иа из советского мультфильма про Винни Пуха.

Отметим, что за неполные девять лет эксплуатации Ан-148 создал себе не самую лучшую репутацию. На счету самолетов этого типа шесть крупных происшествий, два из них обернулись трагедией - 5 марта 2011 года "грустный ослик" разбился в Белгородской области во время учебно-тренировочного полета перед передачей заказчику. Тогда погибли шесть человек. 11 февраля 2018 года Ан-148 рухнул под Москвой. На борту был 71 человек, выжить никому не удалось.

Незадолго до этой трагедии у "Саратовских авиалиний" и "Ангары" были серьезные проблемы с "осликом". 10 сентября 2017 года Ан-148, летевший по маршруту Киров-Симферополь совершил экстренную посадку. В 4:15, через 10 минут после вылета из Победилово, у самолета отказал правый двигатель из-за падения давления масла. В 6:15 воздушное судно совершило вынужденную посадку в аэропорту города Саратова. Известно, что на борту находились 72 пассажира и четыре члена экипажа.

Спустя месяц, 1 октября, произошло похожее ЧП с самолетом "Ангары". Также во время взлета у лайнера, вылетевшего из Талакана, загорелся правый двигатель. Воздушное судно совершило вынужденную посадку в порту вылета. Тогда обошлось без жертв и пострадавших.