Трагическое совпадение: пассажир Ан-148 погиб в день своего 33-летия

Под Москвой рухнул самолет Ан-148, летевший из Домодедова в Орск. На борту находилось более 70 человек. Все они погибли.

Илья Ставский был среди пассажиров злополучного рейса. Уроженец Оренбургской области решил слетать домой, чтобы отпраздновать с родными день своего рождения.

В Орске его ждали друзья, готовили подарки и планировали праздничный вечер. Илье 11 февраля исполнилось 33 года – мистическая для многих верующих дата. Стала она роковой и для Ставского.

Илья уже не вернется в родной город. Он стал оказался одной из жертв авиакатастрофы под Москвой. 11.02.1985 – 11.02.2018 круг замкнулся. Dni.Ru выражают соболезнования близким Ильи, а также родным всех погибших при крушении Ан-148.

Отметим, что единственный выживший в трагедии с "Саратовскими авиалиниями" Максим тоже планировал отметить день рождения в Орске, но ему не удалось попасть на рейс. Мужчина сдал билет за пару дней до трагедии и не попал в самолет.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" 11 февраля потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все ои погибли. Эксперты называют первые версии произошедшего. Среди них техническая неисправность судна, теракт, отказ двигателя и столкновении с вертолетом. Причину произошедшего установит специальная комиссия.