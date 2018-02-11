Невеста известного российского хоккеиста погибла при крушении Ан-148

Одной из жертв крушения Ан-148 в Подмосковье стала возлюбленная игрока хоккейного клуба "Адмирал" Сергея Ильина Дарья Толмасова. Девушке было 22 года.

"В нашей семье случилось страшное горе... Сегодня в результате авиакатастрофы на борту самолета, следовавшего из Москвы в Орск, погибла подруга нашего защитника "Адмирала" Сергея Ильина Дарья Толмасова", – написал на своей странице в соцсети хоккейный агент Шуми Бабаев (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены – прим. ред.).

По словам агента, Даше было всего 22 года. "Мы выражаем самые глубокие соболезнования нашему другу и его семье... Сережа, держись и крепись", – обратился Бабаев к хоккеисту.

Сергей Ильин играет за владивостокский "Адмирал". Контракт 23-летнего защитника рассчитан до мая 2018 года. Он выступал как в КХЛ, так и в ВХЛ.

Между тем стало известно, что потерпевший крушение в Подмосковье Ан-148 использовался в том числе и хоккейными клубами. Так, 10 февраля в Орск из Москвы "Саратовскими авиалиниями" прибыла местная команда ВХЛ "Южный Урал". 12 февраля, на этом самолете в Орск должен был лететь ангарский "Ермак", пишет "Чемпионат" со ссылкой на администратора команды.

Публикация от @shumi_agency Фев 11, 2018 в 7:27 PST

Как писали Dni.Ru, Ан-148 потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля, между населенными пунктами Заворово и Степановское в Раменском районе Московской области. Лайнер, который вылетел из аэропорта Домодедово и должен был выполнить рейс из Москвы в Орск, пробыл в воздухе всего две минуты. На борту находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа – всего 71 человек. Все они погибли.