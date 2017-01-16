Четырех провалившихся под лед на Кубани детей нашли мертвыми

Кубанские спасатели сообщили об обнаружении тела четвертого провалившегося под лед ребенка. Таким образом сотрудники МЧС вытащили на берег всех утонувших подростков.

Трагедия произошла на реке Кирпили в районе поселка Садовод в Краснодарском крае. На место происшествия для спасения четырех детей прибыли водолазы, однако сохранить жизнь никому из них спасателям не удалось.

Спасатели объявили о завершении спасательной операции 16 января в 1:30 мск. "На месте остается оперативная группа Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Всего привлечено: 98 человек и 27 единиц техники, в том числе четыре лодки, от МЧС России 43 человек и 9 единицы техники", – сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.



Накануне пятеро школьников возвращались домой после прогулки и решили сократить путь, перейдя реку Кирпили по льду, сообщают региональные СМИ. Четверо из них провалились в воду, только одному подростку удалось спастись. Именно он обратился за помощью к спасателям.

"На пульт дежурного поступило сообщение от жительницы поселка Садовод Тимашевского района о том, что на реке Кирпили мальчик просит о помощи. Спасатели его вытащили на берег. Ребенку на вид 12-13 лет и он рассказал, что с ним были еще четыре подростка его же возраста", – заявили в пресс-службе Южного регионального центра МЧС.

По факту трагедии проводится доследственная проверка. В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что "в ходе проверки будет дана оценка полноты принимаемых мер органами местного самоуправления, территориального подразделения МЧС, общеобразовательной организацией по предупреждению происшествий с участием детей на замёрзших водоемах". Между тем в ведомстве отметили, что пятеро подростков воспитывались в благополучных семьях и в целом характеризовались положительно.

Ранее в администрации Краснодарского края рассказали, что губернатор региона Вениамин Кондратьев поручил оказать семьям детей всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. "Кроме того, профильным ведомствам поручено организовать в образовательных учреждениях совместно с МЧС дополнительную разъяснительную работу о поведении на льду", – сообщает пресс-служба администрации.