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Четырех провалившихся под лед на Кубани детей нашли мертвыми

Фото: GLOBAL LOOK press/Liu Song
Кубанские спасатели сообщили об обнаружении тела четвертого провалившегося под лед ребенка. Таким образом сотрудники МЧС вытащили на берег всех утонувших подростков.
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Трагедия произошла на реке Кирпили в районе поселка Садовод в Краснодарском крае. На место происшествия для спасения четырех детей прибыли водолазы, однако сохранить жизнь никому из них спасателям не удалось.

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Спасатели объявили о завершении спасательной операции 16 января в 1:30 мск. "На месте остается оперативная группа Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Всего привлечено: 98 человек и 27 единиц техники, в том числе четыре лодки, от МЧС России 43 человек и 9 единицы техники", – сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. 

Накануне пятеро школьников возвращались домой после прогулки и решили сократить путь, перейдя реку Кирпили по льду, сообщают региональные СМИ. Четверо из них провалились в воду, только одному подростку удалось спастись. Именно он обратился за помощью к спасателям.

"На пульт дежурного поступило сообщение от жительницы поселка Садовод Тимашевского района о том, что на реке Кирпили мальчик просит о помощи. Спасатели его вытащили на берег. Ребенку на вид 12-13 лет и он рассказал, что с ним были еще четыре подростка его же возраста", – заявили в пресс-службе Южного регионального центра МЧС.

По факту трагедии проводится доследственная проверка. В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что "в ходе проверки будет дана оценка полноты принимаемых мер органами местного самоуправления, территориального подразделения МЧС, общеобразовательной организацией по предупреждению происшествий с участием детей на замёрзших водоемах". Между тем в ведомстве отметили, что пятеро подростков воспитывались в благополучных семьях и в целом характеризовались положительно.

Ранее в администрации Краснодарского края рассказали, что губернатор региона Вениамин Кондратьев поручил оказать семьям детей всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. "Кроме того, профильным ведомствам поручено организовать в образовательных учреждениях совместно с МЧС дополнительную разъяснительную работу о поведении на льду", – сообщает пресс-служба администрации.

Автор: Константин Улюкаев16 января 2017, 11:25

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